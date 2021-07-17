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Haberler Dünya TİMSAHI ATTI! Son dakika: ABD'de görenleri hayrete düşüren olay

ABD'de şoke eden olay: Timsahı çatıdan atmaya çalıştı, sebebi şaşırttı!

ABD'nin Florida eyaletinde 32 yaşındaki William Hodge bir timsahı çatıdan atmaya çalışırken polisler tarafından fark edildi. Gözaltına alınan Hodge, timsaha ders vermek istediğini söyledi

17.07.2021 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
TİMSAHI ATTI! Son dakika: ABD'de görenleri hayrete düşüren olay
ABD'de şoke eden olay: Timsahı çatıdan atmaya çalıştı!
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HABERTURK.COM

ABD'nin Florida eyaletinde şaşkınlık yaratacak bir olay yaşandı. Florida da bir kişi, golf sahasından çaldığı bir timsaha ders vermek için bir binanın çatısında atmaya çalıştı.

Polis, 32 yaşındaki William Hodge'un perşembe günü erken saatlerde Daytona Beach Shores'ta tutuklandığını ve polislerin onu kuyruğundan bir çatıda timsahı atmaya çalışırken fark ettiğini söyledi.

Polisler kendisine yaklaştığında hemen teslim olan Hodge, memurlara Daytona Beach'teki Congo River Golf sahasındaki bir timsahı çaldığını söyledi. Hodge, timsah yerdeyken iki kez ezdiğini söyledi.

"DERS VERMEK İSTEDİM"

Polislerin neden bunu yaptın sorusuna Hogde, "Ona ders vermek istedim" yanıtını verdi.

Hodge'un, hayvanlara zarar vermek, bir timsahı bulundurmak ve yaralamak, boş bir konuta girmek, küçük hırsızlık suçlamalarıyla gözaltında tutuluyor.

Timsahın ise tedavi altında olduğu ifade edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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