ABD'de sıcaklıklar 33 derece birden düştü, bir gece kış geldi!

İHA

Dünya yaz mevsimini yaşarken, ABD'de meydana gelen kutup girdabı, ülkede şaşkınlığa neden oldu. ABD’nin Montana ve Colorado eyaletlerinde sıcaklıkların kısa bir süre içinde 30 ila 33 derece arasında düşmesine neden oldu. Bir gün öncesinde 30-35 dereceler ile yaz mevsimini yaşayan ABD halkı, saatler içerisinde aniden kış mevsimine geçti.

SOKAKLAR BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Ülkede sıcaklık 1-3 derecelere düştü. Colorado eyaletinde meydana gelen kar yağışı nedeniyle bir çok Amerikalı başta Denver ve Springs şehirleri olmak üzere birçok şehre akın etti. Öte yandan Salı günü beklenen kar yağışlarının ardından perşembe günü hava tekrar ısınmaya başlayacak.

KUTUP GİRDABI NEDİR

Kutup girdabı, kutuplarda her zaman bulunan soğuk halkasının aşağı doğru yayılması sonucu Kanada ve ABD’de sıcaklığın bir anda 25-30 derece düşmesini sağlayan soğuk akımı dalgası olarak biliniyor.