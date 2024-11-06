ABD'de seçim günü: Trump'tan ilk açıklama
Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, sosyal medya hesabından iki açıklama yaparak seçmenlerine "Oy verin, kazanacağız" diyerek seslendi. ABD'nin Batı yakasındaki eyaletlerde oy verme işlemi devam ederken, Doğu yakasındaki eyaletlerde sayım sürüyor.
Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaparak seçmenlerine seslendi.
Trump seçmenlerine, "Oy verin, sıkı durun, çok iyi gidiyoruz. Konsantrasyonunuzu bozmalarına izin vermeyin. Sıkı durun, sizi etkileyemezler. Kazanacağız" diye seslendi.
Oy verme işlemi doğu eyaletlerinin çoğunda kapandı, sabah 09.00 sularında ülkenin tamamında sandıkların kapanması bekleniyor.
İlk sonuçlara göre Trump 178 delege kazanırken Kamala Harris 99 delegede. Kazanmak için 270 delegeyi bulmak gerekiyor.