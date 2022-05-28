Dışarıda protesto, içeride destek

Eski Başkan Donald Trump ve diğer Cumhuriyetçi isimler, Cuma günü Ulusal Siilah Birliği'nin yıllık toplantısında değişiklik çağrısında bulunan aktivistlerle alay etti.
Houston'daki toplantı, Salı günü bir ilkokulda 19'u çocuk 21 kişinin öldürüldüğü Güney Teksas kasabası Uvalde'nin yakınında ve saldırıdan günler sonra gerçekleşti.
Texas Valisi Greg Abbott tepkiler sonrasında Ulusal Silah Birliği (NRA) kongresine katılımını iptal etti ve bunun yerine silah reformu reddeden bir videoyu önceden kongre için çekti. Abbott konuşmasında
"Şunu unutmayın: Ülke çapında ateşli silah sahibi olmayı veya kullanmayı sınırlayan binlerce yasa var, ancak bu yasalar delilerin barışçıl topluluklarda masum insanlara karşı kötü eylemlerde bulunmasını engellemiyor" dedi.
TRUMP DA SİLAHLANMAYA DESTEK VERDİ
Silahlanmayı her zaman destekleyen ABD Eski Başkanı Trump da konuşmasında, saldırılara yönelik bir dizi önlem çağrısında bulundu. Trump tek bir girişi olan okullar, okulda silahlı muhafızlar, yalnızca çıkış yangın merdivenleri ve bazı öğretmenlerin silah taşıması ile bu saldırıların önlenebileceğini söyledi.
Trump, "Silahlı kötü bir adamı durdurmanın tek yolu, silahlı iyi bir adamdır" diye ekledi.
NRA CEO'su Wayne LaPierre ise "Bir ulus olarak, bu iğrenç eylemleri yapan suçluların kalplerinden ve zihinlerinden kötülüğü alma yeteneğine sahip olsaydık, bunu uzun zaman önce yapardık" dedi.
DIŞARIDA PROTESTO
NRA'daki kongrenin gerçekleştiği bina dışında ise pek çok Teksaslı bireysel silahlanmayı ve kongrenin iptal edilmemesini protesto etti.
Kalabalığın daha da artmasıyla bina çevresindeki destek güçleri artırıldı.
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