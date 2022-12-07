Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Amerika

ABD'de Prens bin Selman hakkındaki Cemal Kaşıkçı davası reddedildi

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu tutulması talebiyle açılan dava, ABD'de reddedildi

Giriş: 07.12.2022 - 04:54 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de Prens bin Selman hakkındaki Cemal Kaşıkçı davası reddedildi
AA

ABD'de federal yargıç, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulmasına yönelik açılan davayı reddetti.

Washington DC Bölge Yargıcı John Bates, yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz tarafından açılan davanın reddedildiğini duyurdu.

Bates, söz konusu kararın, Biden yönetiminin Muhammed bin Selman'ın davadan çıkarılması talebi ve Bin Selman'ın "devlet yöneticisi dokunulmazlığı" olduğu gerekçesiyle aldığını belirtti.

AA'nın haberine göre; Biden yönetimi, 18 Kasım'da Cengiz tarafından açılan davada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın dokunulmazlığının bulunduğunu mahkemeye bildirmişti.

KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ

Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de evlilik belgesi almak için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, 2020'de Washington DC Federal Bölge Mahkemesinde Prens Bin Selman ve 28 kişi hakkında dava açmıştı.

Cinayetin üzerinden geçen yaklaşık 1,5 aylık sürenin ardından Riyad yönetimi, Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülerek parçalara ayrıldığını itiraf etmişti.

Ağustosta ABD mahkemesi, Biden yönetiminden, Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'in açtığı bir davada Veliaht Prens Bin Selman'ın ülke yöneticilerinin sahip olduğu dokunulmazlıkla korunması gerekip gerekmediği konusunda görüş bildirmesini istemişti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Erzurum'da aynı aileden 8 kişide doğalgaz zehirlenmesi şüphesi
Erzurum'da aynı aileden 8 kişide doğalgaz zehirlenmesi şüphesi
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Isparta'da grip vakaları artan okulda eğitime 5 gün ara verildi
Isparta'da grip vakaları artan okulda eğitime 5 gün ara verildi
Fatih'te 'pitbull'lu saldırıya uğrayan polis ateş etti: 1 ölü
Fatih'te 'pitbull'lu saldırıya uğrayan polis ateş etti: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.