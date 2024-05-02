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        Haberler Dünya ABD'de polisi korkunç cinayeti araştırıyor: Cinayet zanlısının ölen kişinin gözünü ve kulağını yediği iddia edildi

        ABD'de polisi korkunç cinayeti araştırıyor: Cinayet zanlısının ölen kişinin gözünü ve kulağını yediği iddia edildi

        ABD polisi, Las Vegas'ta yaşanan korkunç cinayeti araştırıyor. İddiaya göre, iki kişinin tartışması sonucu Kenneth Brown isimli şahıs kafasını betona çarptıktan sonra hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı 29 yaşındaki Colin Czech'in ise öldürdüğü şahsın gözünü ve kulağı yediği öne sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 11:40 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:40
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        ABD polisi korkunç cinayeti araştırıyor
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        ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas'ta polis meydana gelen korkunç cinayeti araştırıyor.

        Las Vegas'ta yaşanan korkunç olayda, iki kişinin tartışmaya başlamasının ardından 29 yaşındaki Colin Czech isimli zanlının, başını betona vurarak öldürdüğü Kenneth Brown'un gözünü ve kulağı yediği iddia edildi.

        Las Vegas Polis Departmanından edinilen bilgiye göre, Colin Ichiro Czech, Las Vegas Bulvarı'nda meydana gelen cinayetle ilgili olarak gözaltına alındı.

        Polis, Kenneth Brown'un ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından açıklanacağını söyledi.

        İddiaya göre Czech, Brown'a yumruk attı ve vurdu, kafasına betona çarpan Brown kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Bir görgü tanığının 911'i araması ardından polis olay yerine geldi. Olay yerine gelen polisler, Colin Czech'i Kenneth Brown'un yanında diz çökmüş halde "saçında, ağzında ve kıyafetlerinde biyolojik madde" ile bulduklarını açıkladı.

        Kenneth Brown, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan otopside, kafatasında derin bir yarık olduğu, bir gözünün ve kulağının eksik olduğu belirlendi.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
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