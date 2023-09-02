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        Haberler Dünya ABD'de polis dur emrine uymayan siyahi hamile kadını vurarak öldürdü

        ABD'de polis dur emrine uymayan siyahi hamile kadını vurarak öldürdü

        ABD'nin Ohio eyaletinde polisin emrine uymadığı için aracının içinde polis tarafından öldürülen siyahi hamile kadın Ta'Kiya Young'ın son anları, polis kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 14:53 Güncelleme: 02.09.2023 - 14:54
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        ABD'de polis siyahi hamile kadını vurdu
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        Ta'Kiya Young (21), 24 Ağustos tarihinde hırsızlık şüphesiyle polis tarafından aracından inmesi emredilmiş ancak emre karşı gelerek aracını, önünde duran polisin üzerine sürmeye başlamıştı. Young, polisin aracın ön camından sıktığı kurşunla hayatını kaybetmiş ve öldüğünde hamile olduğu anlaşılması üzerine polis, şiddetli eleştirilerin odağı haline gelmişti.

        Yetkililer, olay yerinde bulunan iki polisin vücut kamerasına yansıyan görüntüleri dün paylaşarak eleştirilere cevap verdi.

        Açıklamada, polisin hayati tehlike içinde olması nedeniyle silahını ateşlediği belirtilirken Young´ın avukatı basına yaptığı açıklamada, polislerin yetki ve gücünü suistimal ettiğini savundu.

        * Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.

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