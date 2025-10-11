Habertürk
        ABD'de mühimmat tesisinde patlama: 19 kayıp

        ABD'de mühimmat tesisinde patlama: 19 kayıp

        ABD'nin Tennessee eyaletinde askeri mühimmat üreten bir tesiste meydana gelen patlamada 19 kişinin kayıp olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 04:32 Güncelleme: 11.10.2025 - 04:32
        ABD'de mühimmat tesisinde patlama: 19 kayıp
        Tennessee eyaleti Humphreys Bölgesi Şerifi Chris Davis, Tennessee kırsalındaki Accurate Energetic Systems adlı mühimmat üreten tesiste yaşanan patlamaya ilişkin bilgi verdi.

        Patlama sonucunda hayatını kaybedenler olduğunu belirten Davis, ölü sayısına ilişkin detay vermedi. Davis, patlama sonucu 19 kişinin kayıp olduğunu ve yetkililerin bu kişilerin aileleriyle teması sürdürdüğünü aktardı. Davis ayrıca, yetkililerin patlamanın nedenini belirlemeye çalıştıklarını ifade etti.

        AA'nın haberine göre, Pentagon yetkilileri de patlamanın farkında olduklarını ve durumu incelediklerini kaydetti. Olay yerine 20 dakika uzaklıktaki Lobelville bölgesinde yaşayanlar da patlama sonucu evlerinin sallandığını belirtmişti.

        *Haberin fotoğrafı sosyal medya platformu X'ten alınmıştır.

        Habertürk Anasayfa