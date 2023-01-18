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Associated Press'in yerel medyadan KTUU'ya dayandırdığı habere göre Alaska eyalet polisleri, Seward Yarımadası'nın batı ucundaki Wales'te Salı günü saat 14:30'da bir saldırı ihbarı aldıklarını söyledi.

Polisler açıklamada "İlk raporlar, bir kutup ayısının bölgeye girdiğini ve birden fazla sakini kovaladığını gösteriyordu. Olayda kutup ayısı, yetişkin bir kadın ve genç bir erkeğe ölümcül şekilde yaraladı" ifadelerini kullandı.

Polisler, iki kişiye saldırmasının ardından yerel bir sakin tarafından vurularak öldürüldüğünü ancak yaralıların kurtarılamayacak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öldürülen iki kişinin isimleri açıklanmazken, polis bilgilendirme için aile üyelerine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Alaska'nın yakın tarihinde ölümcül kutup ayısı saldırıları nadir görülüyor. Son olarak 1990 yılında bir kutup ayısı, Wales'in daha kuzeyindeki Point Lay köyünde bir adamı öldürmüştü. Biyologlar daha sonra hayvanın açlık belirtileri gösterdiğini söylemişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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