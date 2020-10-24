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Bu vaka artışının, "salgının başından bu yana ulaşılan en yüksek günlük artış" olduğu belirtiliyor. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1074 artarak 229 bin 497'ye yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 703 bini, yapılan test sayısı da 131 milyonu geçti.

En çok vaka görülen eyaletler sıralamasında, 903 bin 286 vakayla Teksas listenin başında bulunuyor. Bunu 900 bin 483 vakayla Kaliforniya ve 776 bin 251 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısına göre ise New York eyaleti, 33 bin 536 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 824 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 355 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.