Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya ABD'de korkunç olay: 6 yaşındaki çocuk, öğretmenini silahla vurdu! -Güncel haberler

ABD'de korkunç olay: 6 yaşındaki çocuk, öğretmenini silahla vurdu

ABD´nin Virginia eyaletinde polis, dün 6 yaşındaki bir erkek çocuğun silahla `kasten´ bir öğretmeni vurduğunu duyurdu. Öğretmenin durumunun kritik olduğu belirtilirken olayda başka yaralanan olmadığı vurgulandı.

Giriş: 07.01.2023 - 16:20 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de korkunç olay: 6 yaşındaki çocuk, öğretmenini silahla vurdu! -Güncel haberler
DHA

Virginia eyaletinin Newport bölgesinde meydana gelen olayda, Richneck İlköğretim Okulu'nda 6 yaşındaki bir erkek çocuğun bir öğretmeni silahla kasten vurduğunu ve çocuğun gözaltına alındığını duyurdu.

Polis açıklamasında "Şüphelinin, Richneck İlköğretim Okulu'nda okuyan 6 yaşındaki bir erkek öğrenci olduğu belirlendi. Öğrenci gözaltında. Kurbanın bir öğretmen olduğu belirlendi. Yaralanan öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu değerlendiriliyor. Soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Polis basına yaptığı sözlü açıklamada, öğretmenin 30´lu yaşlarında olduğunu ve olayın öğleden sonra meydana geldiğini ifade etti. Açıklamada olayın bir kaza olmadığı vurgulandı. Olaya müdahale eden polislerin öğrencileri spor salonuna topladığı, soruşturma sırasında tüm öğrencilerin güvende olduğu belirtilen açıklamada, çocuğun silaha nasıl ulaştığı ve neden öğretmeni vurduğu konusunda detay verilmedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Mermiler uçağa isabet etti, yolcular panik yaşadı
Mermiler uçağa isabet etti, yolcular panik yaşadı
Prens Harry'den ailesine büyük suçlamalar
Prens Harry'den ailesine büyük suçlamalar
Japonya'da uçak acil iniş yaptı
Japonya'da uçak acil iniş yaptı
İran'da 2 kişi daha idam edildi
İran'da 2 kişi daha idam edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.