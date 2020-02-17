17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin Oregon eyaletinin Portland kentinde yaşayan 63 yaşındaki Debra McKenna, henüz lise öğrencisiyken, o zamanlar erkek arkadaşı olan Shawn'dan mavi taşlı bir yüzük hediye aldı. Ancak McKenna, 1973 yılında yüzüğü kaybetti.
Lise yıllarından beri birlikte olan çift 1977 yılında evlendi. 40 yıllık evliliğin ardından Debra'nın eşi Shawn, kanserle 6 yıl savaştıktan sonra, 2017 yılında hayatını kaybetti. Bu süreçte yüzüğün varlığını unutan McKenna'ya mutluluk verici haber 47 yıl sonra geldi.
Finlandiya'da bir metal işçisi olan Marko Saarinen, Kaarina kasabasının ormanlık bölgesinde, metal dedektörüyle yüzüğü buldu.
Saarinen, yüzüğün üzerinde 1973 tarihi ve Morse Lisesi isminin yanı sıra S ile M harflerinin yazılı olduğunu görünce sosyal medya aracılığıyla okulun mezunlar derneğiyle temasa geçti. Saarinen ve derneğin uğraşları sonucu yüzüğün Shawn McKenna'ya ait olduğu ortaya çıktı.
Metal işçisi Saarinen, yaptığı açıklamada genellikte metal dedektörüyle bulduğu cisimlerin değersiz olduğunu, o nedenle yüzüğü keşfetmenin 'inanılmaz bir his' olduğunu dile getirdi. Saarinen'e teşekkür olarak bir Morse Lisesi'nin kapüşonlu sweatshirt'ü hediye edildi.
Yüzüğün Finlandiya'ya nasıl gittiği bilinmezken, Debra McKenna "Birinin yüzüğü bulduğunu ve bana ulaşmaya çalıştığını öğrendiğimde çok ağladım. Dünyada iyi insanlar var ve onlardan daha fazlasına ihtiyacımız var" diye konuştu.
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