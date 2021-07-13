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ABD'de kavuran sıcaklar: Rekor sıcaklık ve orman yangınları!

ABD'nin batısında artan sıcaklıklarla birlikte cuma günü Kaliforniya'da 54.4 dereceyle rekor sıcaklık kaydedildi. Öte yandan bölgede orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

13.07.2021 - 08:24 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: ABD'de kavuran sıcaklar: Rekor sıcaklık ve orman yangınları!
ABD'de kavuran sıcaklar!
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HABERTURK.COM

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Mojave Çölü'nde yer alan Ölüm Vadisi'nde sıcaklık cuma günü 54.4 dereceyle rekor sıcaklık kaydedildi. Öte yandan aşırı sıcaklarla birlikte California, Oregon ve Washington eyaletlerinde orman yangınları meydana geldi.

Yetkililer Kaliforniya ve Oregon'daki orman yangınlarının büyük olduğunu ve diğer eyaletleri de etkileyebileceğini söylemişti.

Plumas Ulusal Orman yetkilileri, itfaiyecilerin yangının neredeyse dörtte birini başarıyla kontrol altına aldığını, ancak yine de çalışmalara devam edileceğini söyledi.

Kaliforniya'nın Lassen ve Plumas bölgeleriyle Nevada'nın Washoe’nun uzak bölgelerinde 600 kişi için tahliye emri verildi.

Mevcut tahliye bölgesi içinde yaklaşık bin 926 ev olduğunu ancak kaç kişinin dahil olduğunun bilinmediği ifade edildi.

Haziran ayındaki yüksek sıcaklıklar temmuz ayında da devam ediyor. Uzmanlar aran sıcaklarının doğrudan iklim değişikliğiyle ilgili olduğu sonucuna varıyor

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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