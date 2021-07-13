ABD'de kavuran sıcaklar!

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Mojave Çölü'nde yer alan Ölüm Vadisi'nde sıcaklık cuma günü 54.4 dereceyle rekor sıcaklık kaydedildi. Öte yandan aşırı sıcaklarla birlikte California, Oregon ve Washington eyaletlerinde orman yangınları meydana geldi.

Yetkililer Kaliforniya ve Oregon'daki orman yangınlarının büyük olduğunu ve diğer eyaletleri de etkileyebileceğini söylemişti.

Plumas Ulusal Orman yetkilileri, itfaiyecilerin yangının neredeyse dörtte birini başarıyla kontrol altına aldığını, ancak yine de çalışmalara devam edileceğini söyledi.

Kaliforniya'nın Lassen ve Plumas bölgeleriyle Nevada'nın Washoe’nun uzak bölgelerinde 600 kişi için tahliye emri verildi.

Mevcut tahliye bölgesi içinde yaklaşık bin 926 ev olduğunu ancak kaç kişinin dahil olduğunun bilinmediği ifade edildi.

Haziran ayındaki yüksek sıcaklıklar temmuz ayında da devam ediyor. Uzmanlar aran sıcaklarının doğrudan iklim değişikliğiyle ilgili olduğu sonucuna varıyor