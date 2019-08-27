Amerika Birleşik Devletleri son günlerde kasırgaları nükleer silahlarla vurma fikrini tartışıyor.

Geçtiğimiz günlerde The Axios'ta yer alan, Başkan Donald Trump'ın ulusal güvenlik görevlileriyle yaptığı görüşmede fikri gündeme getirdiği yönündeki haber tartışmalara neden oldu.

Donald Trump haberi yalanlayarak, kendisinin asla böyle bir cümle kurmadığını söylese de ülkedeki tartışma son bulmadı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA),kasırgaların nükleer silahlarla vurulmasının sonuçlarının 'felaket' olacağını belirtti.

Açıklamada nükleer silahların fırtınayı hafifletemeyeceğini ve radyoaktif serpintinin rüzgarlarla birlikte kolaylıkla yayılacağı bilgisi vurgulandı. Ayrıca bir kasırgasının saldığı enerjinin her 20 dakikada bir patlayan 10 megatonluk bir nükleer bombaya eş değer olduğuna dikkat çekildi.

Kasırgaları bombalama düşüncesi ABD'de uzun süredir tartışılan bir fikir olarak dikkat çekiyor. İlk olarak 1950'lerde hükümet için çalışan bir bilim insanı tarafından ortaya atılan fikir, daha sonraki yıllarda resmi meteoroloji bürosu dahil olmak üzere birçok kişi tarafından dillendirilmişti.

Axios'un haberinde Trump'ın, "Fırtınanın merkezine neden bomba atmıyoruz" dediği öne sürülmüştü. Bu haberin ardından Twitter'da kullanıcılar #ThatsHowTheApocalyseStarted (Kıyamet böyle başladı) etiketi ile Trump'a atfedilen sözler hakkında yorum yaptı.

Kasırgalar her yıl Haziran'dan Kasım sonuna kadar ABD'nin Atlantik kıyılarındaki şehirleri vuruyor. Eylül ayı kasırga sezonunun en şiddetli olduğu ay olarak biliniyor.