ABD'de Kamala Harris, 2026'da California valiliği için aday olmayacağını açıkladı

CNN'in haberine göre, Donald Trump'a karşı kaybettiği 2024'teki Başkanlık Seçimleri'nin ardından adı California valiliği için geçen Harris, yazılı bir açıklama yaptı.

Harris, "Son aylarda, California halkından vali olarak hizmet etme ayrıcalığını talep etmeyi ciddi olarak düşündüm. Bu eyaleti, insanlarını seviyorum. Burası benim evim. Ancak derinlemesine düşündükten sonra, bu seçimlerde valilik için aday olmayacağıma karar verdim." ifadelerini kullandı.

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Bir süre, seçilmiş bir lider olarak kamu hizmetinde olmayacağına işaret eden Harris, "Ancak Amerikan halkını dinlemeye, cesurca mücadele edecek Demokratların seçilmesine yardımcı olmaya ve kendi planlarımla ilgili daha fazla ayrıntıyı önümüzdeki aylarda paylaşmaya hazırım." ifadelerine yer verdi.

Harris, şunları kaydetti:

"Kamu hizmetine hayatını adayanlara büyük hayranlık ve saygı duyuyorum. Ancak, siyasetimizin ve kurumlarımızın sık sık nasıl başarısız olduğunu kabul etmeliyiz. Bu krizi aşarken, aynı değerlere sadık kalarak farklı yöntemlerle değişimi aramalıyız."