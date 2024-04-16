ABD'de istihbarata "yetkisiz dinleme" imkanı veren düzenleme tartışılıyor

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ABD Temsilciler Meclisi'nin kabul ederek Senato'ya gönderdiği ve Amerikan istihbaratına "yetkisiz şekilde" dinleme imkanı veren Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası'nın (FISA) 702. maddesinin 2 yıl daha uzatılması tasarısı, Amerikan kamuoyunda tartışılıyor.

19 Nisan'da süresi dolacak FISA'nın 702. maddesinin uzatılması için Temsilciler Meclisi'nde tartışmalı şekilde kabul edilen tasarı, dün Senato'ya gönderildi.

Söz konusu tasarı, özellikle yabancı unsurların dinlenmesi esnasında bu kişilerle bağlantılı olduğu iddia edilen Amerikan vatandaşlarının da telefon ve yazışmalarının "yetkisiz şekilde" dinlenebilmesine ve takip edilmesine imkan tanıyan 702. maddenin, ABD istihbarat birimlerince ne şekilde uygulandığıyla ilgili tartışmalara neden oluyor.

REKLAM Temsilciler Meclisi'ndeki ilk oylamada, tasarıya eklenen "sadece yetki alındığında dinleme yapılabilir" düzenlemesi, 212-212 şeklinde sonuçlanınca başarısız oldu. Ardından bu düzenleme çıkarılarak, "yetkisiz dinleme" şeklindeki orijinal haline dönen tasarı, 128 "hayır" oyuna karşılık 259 "evet" oyuyla kabul edildi. Daha sonra Senato'ya gönderilen tasarının, burada daha ciddi tartışmalara neden olması bekleniyor. Özellikle Amerikan vatandaşlarının yetkisiz dinlenmesine tepki gösteren isimler tasarının çıkmaması için her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

Senato İstihbarat Komitesi Üyesi Demokrat Ron Wyden, yaptığı açıklamada, "Bu tasarının Senato'dan geçmemesi için elimden ne geliyorsa yapacağım." ifadesini kullandı. BEYAZ SARAY'DAN ÇAĞRI Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarının, Senato'dan da bir an önce geçmesi için senatörlere çağrıda bulundu. Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, FISA'nın 702. maddesinin uzatılmasının yabancı zararlı unsurlarla mücadele noktasında "ulusal güvenlik" için çok önemli olduğunu kaydederek, Senato'nun vakit kaybetmeden düzenlemeyi geçirmesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu tasarı, ilk gündeme geldiğinde FISA'nın 702. maddesinin 5 yıl uzatılmasını öngörüyordu ancak eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "yasa kaldırılsın" çıkışından sonra Cumhuriyetçiler, düzenlemenin 5 yıl yerine 2 yıl uzatılması konusunda uzlaşmıştı. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.