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        Haberler Dünya ABD'de İç Güvenlik Bakanı'nın bir restoranda çantası çalındı | Dış Haberler

        ABD'de İç Güvenlik Bakanı'nın bir restoranda çantası çalındı

        ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, pazar gecesi başkent Washington DC şehir merkezindeki bir restoranda yemek yerken bir hırsız tarafından çantası çalındı. Hırsız ve çanta hala bulunamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 09:57 Güncelleme: 22.04.2025 - 09:57
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        ABD'de İç Güvenlik Bakanı'nın çantası çalındı
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        ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, ülkenin başkentinde hırsızların kurbanı oldu. Hırsız, Noem'in ehliyetinin, ilaçlarının, ev anahtarlarının, pasaportunun, Bakanlık giriş kartının, makyaj çantasının, çek defterinin ve yaklaşık 3 bin dolar nakit parasının bulunduğu çantayı çalarak kaçtı.

        Emniyet kaynakları Noem'in güvenliğini sağlayan Gizli Servis'in Capital Burger restoranındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelediğini ve tıbbi maske takan kimliği belirsiz beyaz bir erkeğin çantasını çalarak restorandan ayrıldığını gördüğünü söyledi.

        Söz konusu kişi, Gizli Servis'in Noem'in finansal araçlarının herhangi bir şekilde kullanımının izini sürmek için bir soruşturma başlattığını da sözlerine ekledi.

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        Bakanlık sözcüsü, "Çocukları ve torunları da dahil olmak üzere tüm ailesi şehirdeydi. Para çekme işlemini ailesine akşam yemeği, aktiviteler ve Paskalya hediyeleri ısmarlamak için kullanıyordu" dedi.

        Kolluk kuvvetleri uzmanları, bir hırsızın bir Kabine yetkilisine bu kadar yaklaşması ve ardından eşyalarını alıp kaçmasını içeren olayın bir güvenlik ihlali olup olmadığı konusunda endişelerini dile getiriyor.

        Eski Gizli Servis ajanı Jonathan Wackrow, "Bu aslında yüksek sonuçları olan bir güvenlik ihlali ve Gizli Servis, bakanlık ve diğer kolluk kuvvetleri ortakları tarafından derhal incelenmesi gerekiyor. Gerekirse Gizli Servis'in bu tür özel etkinliklerle nasıl başa çıkacağı konusunda operasyonel değişiklikler yapması gerekecektir" dedi.

        Noem'in "hem yabancı hem de yerli aktörler tarafından hedeflenen tehditler açısından daha yüksek risk altında olduğunu ve sadece kamusal profilinin bile onu sembolik bir hedef haline getirdiğini" sözlerine ekledi.

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        #ABD
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