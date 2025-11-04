Habertürk
        ABD'de Bush döneminin saldırgan politikalarının en önemli mimarlarından Dick Cheney öldü

        ABD'de Bush döneminin saldırgan politikalarının en önemli mimarlarından Dick Cheney öldü

        ABD Cumhuriyetçi siyasetin önemli isimlerinden kabul edilen ve eski ABD Başkanı George W. Bush döneminde ABD Başkan Yardımcılığı yapan Dick Cheney 84 yaşında hayatını kaybetti. Cheney döneminin saldırgan politikalarının en önemli mimarlarından biri olarak biliniyordu.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 15:13 Güncelleme: 04.11.2025 - 15:13
        ABD Başkanı George W. Bush döneminde ABD Başkan Yardımcılığı yapan Dick Cheney'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

        CNN'in haberine göre, eski ABD Başkan Yardımcısı Cheney'nin ailesi açıklamada bulundu.

        Cheney'nin uzun süredir kalp hastalığıyla mücadele ettiği aktarılan açıklamada, siyasetçinin 84 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi.

        11 Eylül saldırılarının ardından George W. Bush döneminde ABD Başkan Yardımcılığı yapan Dick Cheney, bu dönemin saldırgan politikalarının en önemli mimarlarından biri olarak biliniyordu.

