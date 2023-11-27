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        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet ABD'de Black Friday çılgınlığı: 9,8 milyar dolarlık harcama - Teknoloji Haberleri

        ABD'de 'Black Friday' çılgınlığı: 9,8 milyar dolarlık harcama

        Amerika Birleşik Devlertlerinde Black Fiday indirimleri kapsamında harcama rekoru kırıldığı açıklandı. Adobe Analytics'e göre Cuma günü bir yıl öncesine göre yüzde 7,5 artışla ABD'deki çevrimiçi satışlarda 9,8 milyar dolarlık harcama gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 13:46 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:47
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        9,8 milyar dolarlık online harcama
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        Tüm dünyada Black Friday olarak bilinen kasım ayının son Cuma'sında indirim ve harcama çılgınlığı ABD'de bir rekora sahne oldu.

        Global çapta büyüyen Black Friday indirimleri kapsamında gelişen ve genişleyen e-ticaret sektörü büyük rol oynamayı sürdürdü. Adobe Analytics raporuna göre, Black Friday e-ticaret harcamaları bir önceki yıla göre %7,5 artarak ABD'de 9,8 milyar dolara ulaştı. Bu yükseliş ve ortaya çıkan rekor rakam, tüketicilerin büyük çoğunluğunun en iyi fırsatları yakalamak için dükkan dükkan gezmek yerine e-ticaret'i tercih ettiğinin de bir göstergesi olarak dikkat çekti.

        Adobe Digital Insights'ın baş analisti Vivek Pandya, "Geçtiğimiz yıl, indirimleri en üst düzeye çıkarabilmek için bu seçim çerçevesi günlerinden gerçekten yararlanmaya çalıştıkları çok stratejik bir tüketicinin ortaya çıktığını gördük" ifadelerini kullandı.

        YARISINDAN FAZLASI MOBİL ALIŞVERİŞ

        Pandya, çevrimiçi satışların 5,3 milyar dolarının mobil alışverişten gelmesi nedeniyle anlık satın alımların 'Black Friday' büyümesinde rol oynamış olabileceğini belirtti. Influencer'ların ve sosyal medya reklamcılığının, tüketicilerin mobil cihazlarında rahat harcama yapmalarını kolaylaştırdığını belirtti.

        Yine de, alışveriş yapanlar fiyata duyarlıdır ve geçen yılki rekor enflasyon ve faiz oranları nedeniyle daha sıkı bütçeleri yönetirler. Adobe anketine göre, satışların 79 milyon doları, geçen yıla göre %47 artışla cüzdanlarını genişletmek için 'Şimdi Al, Sonra Öde' esnek ödeme yöntemini seçen tüketicilerden geldi.

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