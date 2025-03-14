ABD'de bir yargıç daha işten çıkarılan federal çalışanların geri alınmasına hükmetti | Dış Haberler

ABD'de bir yargıç daha işten çıkarılan federal çalışanların geri alınmasına hükmetti | Dış Haberler

Amerikan NBC News kanalında yer alan habere göre, San Francisco bölge mahkemesi yargıcı William Alsup'un ardından Maryland Bölge Mahkemesi Kıdemli Yargıcı James Bredar da işten çıkarılan federal çalışanlarla ilgili davada kararını açıkladı.

Bredar, Tarım, Ticaret, Eğitim, Enerji, Sağlık, İç Güvenlik, Konut ve Kentsel Kalkınma, İçişleri, Çalışma, Ulaştırma, Hazine ve Gazilik İşleri Bakanlıklarının yanı sıra çeşitli federal kurumlarda Trump yönetiminin atadığı Elon Musk tarafından işten çıkarılan çalışanların geçici olarak işe geri alınmasına hükmetti.

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Deneme sürecindeki binlerce çalışanın "performansları" nedeniyle işten çıkarıldığının iddia edildiğini ancak mahkeme kayıtlarına göre çalışanlar için herhangi bir bireysel değerlendirme yapılmadığını kaydeden Bredar, "Hükümet bu davada kitlesel işten çıkarmalar gerçekleştirdi ancak öncesinde hiçbir bildirimde bulunmadı." ifadesini kullandı.

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Bredar, bu kararın federal iş gücü üzerinde geniş kapsamlı etkileri olacağını da belirtti.

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra milyarder iş insanı Elon Musk'ı başına getirdiği Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) üzerinden, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti.

Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucunda ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.

San Francisco bölge mahkemesi yargıcı Alsup da Trump yönetimi tarafından işten çıkarılan federal çalışanların işe geri alınmasına karar vermişti.