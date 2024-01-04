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        Haberler Dünya ABD'de bir sanık şartlı tahliye talebini reddeden hakime mahkeme salonunda saldırdı!

        ABD'de bir sanık şartlı tahliye talebini reddeden hakime mahkeme salonunda saldırdı!

        ABD'nin Nevada eyaletinde sanık, şartlı tahliye talebini reddeden hakime mahkeme salonunda saldırdı. 3 sabıka kaydı bulunan sanık talebinin reddedilmesiyle oturduğu sandalyeden fırlayarak hakime saldırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 10:09 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:09
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        ABD'de bir sanık talebini reddeden hakime saldırdı!
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        ABD'nin Nevada eyaletinde bir hakim, mahkeme salonunda hüküm verirken sanığın saldırısına uğradı.

        Las Vegas'taki mahkeme salonunda gerçekleşen duruşmada sanık Deobra Redden şartlı tahliye talep ediyordu, ancak hakim Mary Kay Holthus bu talebi reddetti. 3 sabıka kaydı bulunan Redden şartlı tahliye talebi reddedilince oturduğu sandalyeden fırlayarak hakime saldırdı.

        30 yaşındaki Redden, kürsünün arkasında çok sayıda mahkeme ve hapishane müdürüyle kavga etti.

        Yetkililer, hakim Holthus'un darbe almadığını sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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        3 sabıkası bulunan Redden, 2023'te bir kişiyi darbettiği suçlamasıyla yargılanmaya başlamıştı.

        Mahkeme sürecinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi talebiyle ilgili birimlere yönlendirilen sanık Redden'ın, cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verilmişti.

        Daha sonra sanık Deobra Redden, Kasım 2023'te suçunu itiraf etmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
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