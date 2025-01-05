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        Haberler Dünya Amerika ABD'de 5 eyalette OHAL ilan edildi | Dış Haberler

        ABD'de ağır kış şartları nedeniyle 5 eyalette olağanüstü hal ilan edildi

        ABD'de yoğun kar, buzlanma, şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtınalar nedeniyle Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri'de olağanüstü hal ilan edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 22:05 Güncelleme: 05.01.2025 - 22:05
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        ABD'de 5 eyalette OHAL ilan edildi
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        ABD'nin farklı eyaletlerinin yetkililerinden hava durumuna ilişkin uyarılar yapıldı.

        Fırtına beklentisi nedeniyle 30 eyalette "alarm durumuna" geçilirken, vatandaşlara evde kalmaları tavsiye edildi.

        ABD genelinde yaklaşık 1500 uçuş iptal edildi, 2 bin uçuş ise ertelendi. Bunun yanı sıra bazı tren seferleri de iptal edildi.

        Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilirken, ağır kış şartlarının ülke genelinde 62 milyon kişiyi etkileyeceği öngörülüyor.

        ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine göre (NOAA) "son 10 yılın en şiddetli kar yağışı" bekleniyor.

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