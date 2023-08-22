ABD'de 100 yılın en ölümcül yangını: Biden Hawaii'de zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Adadaki yangının başlamasından 13 gün sonra bölgeyi ziyaret eden Biden, en az 115 kişinin hayatını kaybettiği yangının mağdurlarına yaptığı konuşmada, "Valinin yardım talebini zaman kaybetmeden imzaladığını, mağdurların tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını" ifade etti.