ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
ABD tarihinin üçüncü büyük piyango ikramiyesi olan tahmini 1,58 milyar dolar değerindeki 'Mega Millions'ı Florida eyaletinden bir kişi kazandı.
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ABD tarihinin üçüncü büyük piyango ikramiyesini Florida eyaletinden bir kişi kazandı.
Çekilişi kazanan sayılar '13, 19, 20, 32, 33 ve 14' oldu.
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Florida'dan bir kişi, tahmini 1,58 milyar dolar değerindeki ABD tarihinin üçüncü büyük piyango ikramiyesi "Mega Millions"u kazandı.
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Söz konusu büyük ödülün tutarı, şimdiye kadar yapılan 31 çekilişte kazanan olmadığı için aylardır kademeli olarak arttı.
Mega Millions'ı kazanma oranı 302,6 milyonda 1.
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Büyük ikramiyenin kazananı, ödemenin 30 yıl boyunca yapılmasını kabul ederse söz konusu tutarın tamamına, toptan ödeme tercih etmesi durumunda ise 783,3 milyon dolara sahip olacak.
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ABD'nin 45 eyaletinde, başkent Washington'da ve Virjin Adaları'nda oynanan Mega Millions'ı en son 18 Nisan'da bir kişi kazanmıştı.
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ABD tarihinde en büyük piyango ikramiyeleri, Kasım 2022'de 2,04 milyar dolarlık ve Ocak 2016'da 1,586 milyar dolarlık Powerball lotoları olmuştu.
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* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.