ABD Büyükelçisi'nden İmamoğlu'na ziyaret

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İBB'den yapılan açıklamaya göre, Saraçhane’deki başkanlık makamındaki görüşmeye Büyükelçi'nin eşi Cheryl Flake ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria L. Darnell de katıldı.

Büyükelçi Flake ve eşini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, İstanbul'un dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

"İSTANBUL'UN 'İYİ İLİŞKİLERİN MERKEZİ' OLMASINI DİLİYORUM"

Göreve geldiği günden beri hem ABD Büyükelçiliğiyle hem de Başkonsolos'la yürüttükleri ilişkinin Flake’in görev döneminde de daha iyi yerlere gelmesini dileyen İmamoğlu, "Türkiye'nin her zaman iyi ilişkilerde olmasının çok değerli olduğunu bildiğim Amerika Birleşik Devletleri sürecinde, İstanbul'un da iyi ilişkilerin önemli bir merkezi olmasını diliyorum." diye konuştu.

Büyükelçi Flake de İstanbul gibi güzel bir şehirde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek İmamoğlu’ndan İBB'nin "Askıda Fatura" projesi hakkında bilgiler aldı.

İmamoğlu ve Flake, görüşmede muhtemel iş birliği alanları ve yerel girişimleri destekleme konularında fikir alışverişinde bulundu.

TARTIŞMA YARATAN BÜYÜKELÇİ YEMEĞİ

İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki bir balıkçıda İngiltere Büyükelçisi ile bir araya gelmişti. Görüşmenin İstanbul’daki kar esareti sırasında gerçekleşmesi eleştiri konusu olmuştu.

İmamoğlu, İngiliz Büyükelçisiyle yemek yemesi hakkında yapılan eleştiriler için, "İngiliz büyükelçinin bilgisi olmadan açıklamak doğru değil" demişti.

Yemeğin önceden planlandığını söyleyen İmamoğlu, mobese kameraları ile çekildiğini söylediği görüntülerin servis edilmesi ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu konuyla ilgili, "Hemen açıklanması gerekirdi' deniyor. Ben umursamadım. AKOM’da çalıştım. Bir büyükelçi masada. Bir de karın arasında bunu açıklayacağım… Bu işle hiç ilgilenmedim" diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmamoğlu'nun İstanbul'da kar yağışı sürerken balık restoranında yemeğe gitmesine gönderme yaparak, "Sel felaketi oldu, hep birlikte Dereli'deydik. Balıkçıya gitmedik. Ama birileri de bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Öbür tarafta kar, bora, fırtına esiyor, hiç umurlarında değil" demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, "Devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar, sanayiye 3 gün elektrik veremiyor. Ülke 10 milyarlarca dolar zararda. Çünkü öncelikleri karalama! @ekrem_imamoglu ve @mansuryavas06 , siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, Saray kadar bomboş!" ifadesini kullanmıştı.