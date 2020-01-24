24 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'a salı günü gerçekleştireceği ziyaretten önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını bildirdi.
Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalar yapan Trump, "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen Ortadoğu Barış Planı'na ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun salı günü yapacağı ziyarete atıf yapan Trump, "Bu ziyaretten kısa bir süre önce bu planı açıklayacağız. Filistinlilerle de kısaca görüştüm. Fakat zaman içinde onlarla da konuşacağız. Anlaşmada Filistinlilere birçok teşvik sunuluyor. İlk başta olumsuz tepki vereceklerine eminim fakat bu anlaşma onlar için aslında çok olumlu." diye konuştu.
AA'nın haberine göre; söz konusu anlaşmanın çok zor bir anlaşma olduğuna dikkati çeken Trump, "Anlaşmaları yapmayı severim. Bu da çok büyük ve gerçekten işe yarayacak bir anlaşma." ifadesini kullandı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın ABD yönetimiyle "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere 28 Ocak Salı günü Washington'da olacağı belirtilmişti.
'YÜZYILIN ANLAŞMASI' PLANI
ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.
Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.
Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.
İsrail'de bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
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