ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden nükleer müzakerelerine dair açıklamada bulundu.

Trump, İran'la iyi görüşmeler yaptıklarını belirtti.

ABD ile İran geçtiğimiz hafta sonu Roma'da Umman'ın aracılığında görüştü. ABD ve İran tarafları, görüşmenin ardından yaptıkları açıklamalarda, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtmişti. Müzakerelerin devam etmesi bekleniyor.

ABD Başkanı, diğer yandan, Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi için süren çabalarına dair değerlendirmede bulunarak "Bu hafta anlaşma için şansa sahibiz." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çarşamba günü; Ukrayna, Birleşik Krallık, Fransa ve ABD'nin katılımıyla barış müzakerelerine dair bir görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’da hafta sonu ilan edilen ve bugün 00.00'da sona eren geçici ateşkesi değerlendirdi.

Çatışmaların ateşkesin ardından devam ettiğini belirten Putin, "Ateşkese olumlu bakıyoruz. Bu nedenle böyle bir inisiyatifte bulunduk. Herhangi bir barışçıl inisiyatife olumlu bakıyoruz. Kiev temsilcilerinin de bunu olumlu karşılayacağını umuyorum." diye konuştu.

Putin, Ukrayna tarafının, ilk başta ateşkes teklifini kabul etmediğine işaret ederek, "Ancak sonra orada daha akıllı şahıslar, büyük ihtimalle de yabancı küratörler, bu tür girişimlerin reddedilmesinin Kiev yönetimi için kaybetmek anlamına geldiğini söyledi. Bu nedenle (Ukrayna yetkilileri) onlar hızlı şekilde bunu kabul etti." ifadelerini kullandı.

Bunun devamı için ilan edilen ateşkesin sonuçlarını analiz edeceklerini dile getiren Putin, "(Ukrayna'nın) Genel olarak askeri faaliyetlerinde azalma görüldü. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve geleceğe doğru bakmaya hazırız. Ancak buna rağmen ateşkes süreci 4 bin 900 kez ihlal edildi." dedi.

FAİZİ DÜŞÜRÜN ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı.