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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan Powell'a uyarı: Ekonomi yavaşlayabilir | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı faiz konusunda tekrardan uyardı. Faizin düşmemesi hâlinde ekonomide yavaşlama yaşanabileceğini belirten Donald Trump, gıda fiyatlarının ise düşüşte olduğunu ifade etti. Trump diğer yandan, İran ile çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirirken, Rusya-Ukrayna anlaşması için bu hafta şansa sahip olduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.04.2025 - 18:27 Güncelleme: 21.04.2025 - 19:58
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        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
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        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden nükleer müzakerelerine dair açıklamada bulundu.

        Trump, İran'la iyi görüşmeler yaptıklarını belirtti.

        ABD ile İran geçtiğimiz hafta sonu Roma'da Umman'ın aracılığında görüştü. ABD ve İran tarafları, görüşmenin ardından yaptıkları açıklamalarda, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtmişti. Müzakerelerin devam etmesi bekleniyor.

        ABD Başkanı, diğer yandan, Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi için süren çabalarına dair değerlendirmede bulunarak "Bu hafta anlaşma için şansa sahibiz." dedi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çarşamba günü; Ukrayna, Birleşik Krallık, Fransa ve ABD'nin katılımıyla barış müzakerelerine dair bir görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.

        PUTİN'DEN ATEŞKESE DAİR OLUMLU AÇIKLAMA

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’da hafta sonu ilan edilen ve bugün 00.00'da sona eren geçici ateşkesi değerlendirdi.

        Çatışmaların ateşkesin ardından devam ettiğini belirten Putin, "Ateşkese olumlu bakıyoruz. Bu nedenle böyle bir inisiyatifte bulunduk. Herhangi bir barışçıl inisiyatife olumlu bakıyoruz. Kiev temsilcilerinin de bunu olumlu karşılayacağını umuyorum." diye konuştu.

        Putin, Ukrayna tarafının, ilk başta ateşkes teklifini kabul etmediğine işaret ederek, "Ancak sonra orada daha akıllı şahıslar, büyük ihtimalle de yabancı küratörler, bu tür girişimlerin reddedilmesinin Kiev yönetimi için kaybetmek anlamına geldiğini söyledi. Bu nedenle (Ukrayna yetkilileri) onlar hızlı şekilde bunu kabul etti." ifadelerini kullandı.

        Bunun devamı için ilan edilen ateşkesin sonuçlarını analiz edeceklerini dile getiren Putin, "(Ukrayna'nın) Genel olarak askeri faaliyetlerinde azalma görüldü. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve geleceğe doğru bakmaya hazırız. Ancak buna rağmen ateşkes süreci 4 bin 900 kez ihlal edildi." dedi.

        FAİZİ DÜŞÜRÜN ÇAĞRISINI YİNELEDİ

        Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı.

        Faiz oranlarında "önleyici indirimler" yapılmasının birçok kişi tarafından talep edildiğini belirten Trump, enerji maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü, diğer pek çok "şey" aşağı yönlü seyrederken "neredeyse hiç enflasyon olmadığını" kaydetti.

        Trump, "Bu maliyetler tam da öngördüğüm şekilde güzel bir şekilde düşüş eğilimindeyken enflasyon neredeyse olamaz, ama bay çok geç kalan, büyük bir ezik, faiz oranlarını şimdi düşürmezse ekonomide bir yavaşlama olabilir." ifadelerini kullandı.

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        Avrupa'nın 7 kez faiz indirimi yaptığına işaret eden Trump, "Powell, seçim döneminde uykucu Joe Biden'a, ardından Kamala'ya yardım etmek için faiz indirmek dışında her zaman çok geç kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

        "TARİFE GÖRÜŞMELERİ İYİ GİDİYOR"

        ABD Başkanı Trump, çok sayıda ülkeye yönelik uyguladığı gümrük vergilerine dair açıklamada bulundu.

        Görüşmelerin iyi gittiğini ifade eden Trump "Herkes görüşmek istiyor." şeklinde konuştu.

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