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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: New York, komünist bir yönetici seçilirse asla aynı olmayacak | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: New York, komünist bir yönetici seçilirse asla aynı olmayacak

        ABD Başkanı Trump, Demokratların kalesi olarak bilinen New York'ta belediye başkanlığı adaylığını kazanan Mamdani'ye yüklendi. Trump, Mamdani'nin göreve gelmesi halinde New York'un "asla aynı olmayacağını" belirtti ve "New York, komünist bir yönetici seçilirse asla aynı olmayacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 08:23 Güncelleme: 09.07.2025 - 08:23
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        Trump Mamdani'ye yüklendi
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        ABD Başkanı Donald Trump, New York kentinde düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanı ön seçimlerini kazanan Müslüman aday Zohran Mamdani'nin göreve gelmesi halinde New York'un "asla aynı olmayacağını" belirtti.

        Trump, Beyaz Saray'da 30 Nisan'dan sonra ilk kez kabine üyeleriyle yaptığı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        "New York, komünist bir yönetici seçilirse asla aynı olmayacak." ifadesini kullanan Trump, Mamdani'ye yönelik eleştirilerini sürdürdü.

        Trump, genç Demokrat aday için "Mamdani'nin bir sürü saçmalığı var. Çok yetenekli değil." dedi.

        New York seçimlerine "karışmadığının" altını çizen Trump, Demokrat seçmenin, New York'u yönetmesi için "komünist" olarak tanımladığı Mamdani'den başka seçeneği olmamasının "bir felaket" olduğunu söyledi.

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        Trump, bu durumun "Demokratların nereye gittiğini" göstermesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

        New York'u geri kazanacaklarını belirten ABD Başkanı, şunları kaydetti:

        "Biliyorsunuz, New York'u uzun zamandır seviyorum. New York'ta bir sürü dolandırıcılık oluyor. New York'u düzelteceğiz. Belki de Washington'dan düzeltmemiz gerekecek. New York için bir şeyler yapacağız. Size henüz ne olduğunu söyleyemem ama New York'u tekrar harika yapacağız."

        MAMDANİ'NİN ÖN SEÇİMİ KAZANMASI

        ABD'de açıklanan resmi sonuçlara göre, New York'ta düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanı ön seçimlerini kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Mamdani kazanmıştı.

        33 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

        Mamdani, 2024'te katıldığı bir televizyon programında, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun New York'a gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı vermişti:

        "Belediye Başkanı olsaydım New York şehri Netanyahu'yu tutuklardı. Bu, uluslararası hukukla tutarlı değerlere sahip bir şehir. Artık davranışlarımızın da bu değerlere uygun olması gerekiyor."

        Sunucunun, "ABD, UCM'ye taraf olmasa bile mi?" sorusuna Mamdani, "Bu adımı atarak federal yönetimde eksik olan liderliği göstermenin zamanı geldiğini açıkça ifade etmeliyiz." karşılığını vermişti.

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