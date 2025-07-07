Galatasaray, Osimhen teklifini 75 milyon Euro'ya çıkardı!
Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona yaklaştı. Nijeryalı futbolcunun sarı-kırmızılıların teklifini kabul ettiği aktarıldı. Napoli ile bonservis görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetiminin de teklifini 75 milyon Euro'ya çıkardığı belirtildi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise son detayları görüşmek üzere İtalya'ya gidiyor.
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Galatasaray'da Victor Osimhen bilmecesi sona eriyor. Nijeryalı golcü, Galatasaray'ın teklini kabul etti.
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HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre Galatasaray. Victor Osimhen için Napoli’ye ilk olarak 60 milyon Euro teklifte bulundu.
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İtalyan kulübü ise Osimhen'in 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinin ödenmesi konusunda ısrarcı olurken, sarı-kırmızılılar da bu yanıt üzerine teklifini 75 milyon Euro'ya yükseltti.
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KAVUKCU'DAN İTALYA ÇIKARMASI!
Osimhen transferinde sıcak gelişmeler yaşanırken, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise transferi bitirmek için İtalya'nın yolunu tuttu.
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GOLLERİYLE ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI
2024/25 sezonunda Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 41 maça çıkan yıldız isim, 37 gol ve 8 asistlik performansıyla takımını çifte şampiyonluğa taşıdı.
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