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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta sulama kanalına devrilen otomobildeki baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Otomobil sulama kanalına devrildi! Baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 04:48 Güncelleme: 09.07.2025 - 04:48
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        Otomobil sulama kanalına devrildi! Baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı
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        Yasin Polat (33) yönetimindeki otomobil, Kılavuzlu Mahallesi mevkisinde sulama kanalına devrildi.

        İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ve eşi Merve ile 3 yaşındaki ikiz çocukları Asil ve Aslan yaralandı.

        İtfaiye ve AFAD ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan baba ve ikizlerden biri, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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