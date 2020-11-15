"Trump 10 günde yaşlandı!"

Reuters / HABERTURK.COM

ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump, başkanlık seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Beyaz Saray'da ilk kez basın toplantısı gerçekleştirdi. Trump'ın seçim mağlubiyetinin ardından kameraların karşısında çıktığı ilk basın toplantısında izleyiciler, "10 günde yaşlanmış, saçları ağarmış" yorumunda bulundu.

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden'ın kazandığının açıklanmasından yaklaşık 10 gün sonra ilk kez basın toplantısı düzenledi.

Trump'ın son basın toplantısından bir kare.

Seçimlerde yolsuzluk yapıldığını iddia eden Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısında koronavirüs aşı çalışmalarına dair bilgi verdi. Ancak bu toplantıda Trump'ın sözlerinden çok saçları dikkat çekti.

Trump'ın saç rengindeki değişime dikkat çeken izleyiciler, saçlarının her zamanki parlak sarı renginde görünmediğini fark etti.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, "Saçları seçim gününden bu yana ağarmış görünüyor" ifadesini kullandı.

Seçim sonuçlarının Trump'ı ne kadar çok etkilediğini söyleyen kullanıcılar, "10 günde yaşlanmış" yorumunda bulundu.

Öte yandan İngiliz Mirror gazetesi, Trump'ın Beyaz Saray'daki konuşmasında "ağarmış saçlarının" izleyenleri şaşırttığını yazdı.