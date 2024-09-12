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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden, Quad liderler zirvesine ev sahipliği yapacak | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden, Quad liderler zirvesine ev sahipliği yapacak

        ABD Başkanı Joe Biden, Dörtlü Güvenlik Grubu'nun diğer üyeleri Hindistan, Japonya ve Avustralya liderlerini 21 Eylül'de Delaware'de ağırlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 20:23 Güncelleme: 12.09.2024 - 20:23
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        Quad zirvesine ev sahipliği yapacak
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        Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, 21 Eylül Cumartesi günü Dörtlü Güvenlik Grubu'nun (Quad) liderlerini Delaware'deki evinde konuk edecek.

        Zirveye Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio'un katılacağı kaydedildi.

        Beyaz Saray açıklamasında, Biden'ın ilk kez Quad liderlerini kendi evinde ağırlayacağı ve bunun ülkeler arasındaki yakın dostluk bağlarının bir göstergesi olduğu belirtildi.

        ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007’de başlatılan diyalog forumu Quad, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüş, ilk Quad liderler zirvesi ise 2021 yılında Beyaz Saray'da gerçekleştirilmişti.

        Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" olarak nitelendirilen ittifakın üyeleri, düzenli toplantılarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #QUAD
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