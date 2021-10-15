Biden'dan Afrika Birliğine 17 milyon dozluk aşı sözü

AA

Biden, Beyaz Saray'da Kenyalı mevkidaşı Kenyatta ile gerçekleştirdiği görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Afrika Birliğine Kovid-19 ile mücadele için 17 milyon doz daha Johnson & Johnson aşısı göndereceğini belirten Biden, daha önce de 50 milyon doz Kovid-19 aşını bölgeye ulaştırdıklarını kaydetti.

Biden, "Afrika Boynuzunda güvenliğin geliştirilmesi için neler yapabileceğimizi araştırıyoruz." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; daha sonra basına kapalı görüşmeye geçen Biden ve Kenyatta, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ikili ve bölgesel konuları ele aldı.