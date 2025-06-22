ABD Başkan Yardımcısı: İsrailliler ABD'yi savaşa sürüklüyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın en fazla 2 hafta süresi olduğunu belirtirken, ABD'nin savaşa dâhil olup olmayacağı henüz netleşmedi.

Reuters'ın 2 farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail yönetimi 2 hafta beklemek istemiyor ve bu süre içerisinde tek başına hareket edebilir.

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Axios'un haberine göre, İsrail'in Fordo nükleer tesisine karadan saldırma ihtimali bulunuyor. İsrail ordusunun Suriye'de eylül ayında düzenlediği saldırının bir benzerinin Fordo'da uygulanmasının söz konusu olabileceği belirtildi.

İsrail ordusu, eylül ayında, Suriye'nin Masyaf bölgesinde bir yer altı füze üretim tesisini imha etmişti. Saldırı hem kara hem de hava güçlerinin katılımı ile düzenlenmişti.

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Reuters'ın haberine göre, ABD yönetimi ile İsrail yönetimi arasında yapılan son görüşmelerden birinde ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD'nin savaşa doğrudan dâhil olmaması gerektiğini beyan etti.

James David Vance, İsrail'in ABD'yi savaşa sürüklediğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı, savaşa karşıt bir görüş beyan ederken, ABD ordusundaki hareketlilik devam ediyor.

6 adet B-2 bombardıman uçağının farklı bir üsse konuşlanacağı bildirilirken, ABD Başkanı, İran'a verdiği süreyle ilgili ifadelerinde değişiklik yapmadı. New York Times'a konuşan İsrailli yetkililer ise ABD'nin savaşa girmesinin muhtemel olduğunu söyledi. 6 Adet B-2 yer değiştiriyor Haberi Görüntüle *Fotoğraf: AA