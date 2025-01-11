İsrail Suriye'ye gizli operasyon düzenlemiş

İsrail Eylül 2024'te Suriye'de Esad yönetimi tarafından idare edilen ve İran tarafından finanse edildiğini iddia ettiği bir yer altı füze üretim merkezine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda üretim merkezi imha edildi.

עכשיו ניתן לחשוף: למעלה מ-100 לוחמי שלדג פשטו והשמידו אתר תת-קרקעי לייצור טילים מדויקים, במבצע מיוחד של חיל-האוויר בספטמבר האחרון, במרחב מסיאף שבעומק סוריה.https://t.co/VQMkHDFMsI pic.twitter.com/27jaucccJp — Israeli Air Force (@IAFsite) January 2, 2025

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İsrail operasyonun detaylarının paylaşılmasına 4 ay boyunca izin vermedi. Geçtiğimiz pazar günü İsrail Kamu Yayın Kurumu (KAN) operasyonun detaylarının paylaşılmasına izin verilmesiyle detayları aktardı.

İsrail Ordusu da resmî yayın organlarından operasyonla ilgili görüntüler paylaştı.

Suriye'nin Masyaf kentinin yakınlarına düzenlenen operasyonda hava ve kara kuvvetleri ortak hareket etti.

Jerusalem Post gazetesine göre operasyon İran'ın Suriye'de füze üretimini artıracağı endişesi ile düzenlendi.