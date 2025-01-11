İsrail Suriye'ye gizli operasyon düzenlemiş

İsrail Eylül 2024'te Suriye'deki yer altı füze üretim merkezine gizli operasyon düzenlemiş
İsrail, Eylül 2024'te Suriye'de bulunan ve İran tarafından finanse edildiğini iddia ettiği bir yer altı füze üretim merkezine özel operasyon düzenledi. Geçtiğimiz pazar gününe kadar detaylarının açıklanmasına izin verilmeyen operasyon ile Esad Yönetimine ait füze üretim merkezi imha edildi.
İsrail Eylül 2024'te Suriye'de Esad yönetimi tarafından idare edilen ve İran tarafından finanse edildiğini iddia ettiği bir yer altı füze üretim merkezine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda üretim merkezi imha edildi.
İsrail operasyonun detaylarının paylaşılmasına 4 ay boyunca izin vermedi. Geçtiğimiz pazar günü İsrail Kamu Yayın Kurumu (KAN) operasyonun detaylarının paylaşılmasına izin verilmesiyle detayları aktardı.
İsrail Ordusu da resmî yayın organlarından operasyonla ilgili görüntüler paylaştı.
Suriye'nin Masyaf kentinin yakınlarına düzenlenen operasyonda hava ve kara kuvvetleri ortak hareket etti.
Jerusalem Post gazetesine göre operasyon İran'ın Suriye'de füze üretimini artıracağı endişesi ile düzenlendi.