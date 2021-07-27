Kamala Harris'in ikinci yurt dışı ziyareti

Reuters / HABERTURK.COM

Reuters’ın yetkili bir kişinin yaptığı açıklamaya referans vererek aktardığı haberine göre, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ağustos ayında Vietnam ve Singapur’u ziyaret edebilir. Ancak ziyaretin ayrıntıları henüz kesinleşmedi

Reuters’a isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan kaynak, Covid-19 pandemisinin, Kamala Harris’in ziyaretlerinde gündem maddesi olmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

Harris yakın zamandaki ilk yurt dışı ziyaretini Meksika’ya gerçekleştirmiş, ziyareti ise tartışmalara sebep olmuştu. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, potansiyel sığınmacıları ABD sınırına tehlikeli yolculuk yapmamaya çağırarak ''Gelmeyin'' ifadesini kullanmıştı.

Meksika ve Guatemala’yı ziyaret eden Harris, seyahati sırasında ekonomik kalkınma, gıda güvensizliği ve kadın sorunları gibi konulara odaklandı.