Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya ABD basını: Kuzey Kore, Rusya'ya silah göndermeye başladı

        ABD basını: Kuzey Kore, Rusya'ya silah göndermeye başladı

        ABD basın kuruluşlarından CBS News, "Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah tedarik etmeye başladığını" iddia etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:50 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kuzey Kore, Rusya'ya silah göndermeye başladı' iddiası
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CBS News, ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "silah tedariki ve askeri işbirliği" konularının konuşulduğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin ardından Pyongyang'ın, Moskova'ya silah göndermeye başladığını ileri sürdü.

        Haberde, Kuzey Kore'nin göndermeye başladığı öne sürülen silahlar karşılığında Rusya'dan ne aldığı ya da söz konusu sevkiyatın "uzun vadeli bir tedarik zincirinin parçası mı yoksa daha sınırlı bir sevkiyat mı" olduğu konusunda netlik olmadığı iddiası paylaşıldı.

        KİM İLE PUTİN 13 EYLÜL'DE BİR ARAYA GELMİŞTİ

        Kim, Putin ile 13 Eylül'de Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.

        Kim ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin, bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.

        ABD, Güney Kore ve Japonya, Kim ve Putin'in görüşmesinde "silah tedariki ve askeri işbirliği" konularını istişare etmesine tepki göstermişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        #kuzey kore
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada "Pes" dedirten ihmaller!
        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada "Pes" dedirten ihmaller!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        AK Parti’nin değişim kongresi
        AK Parti’nin değişim kongresi
        Fidye için çocuk kaçıran sanığa 8 ay sonra tahliye!
        Fidye için çocuk kaçıran sanığa 8 ay sonra tahliye!
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        "Siz kimsiniz?"
        "Siz kimsiniz?"
        'Akvaryum' için deyip ağlamıştı... 12 yıla kadar hapsi istendi
        'Akvaryum' için deyip ağlamıştı... 12 yıla kadar hapsi istendi
        "İlişkim yok"
        "İlişkim yok"
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Hamile işçi işten atılamaz
        Hamile işçi işten atılamaz
        Habertürk Anasayfa