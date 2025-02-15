ABD: Avrupa müzakerelerde yer almayacak

ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yürütülecek barış müzakerelerine doğrudan katılmayacağını, ancak çıkarlarının göz ardı edilmeyeceğini belirtti.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında düzenlenen 8. Ukrayna Yemeği etkinliğinde konuşan Kellogg, ABD'nin, çok sayıda katılımcının yer aldığı müzakere süreçlerinin sorunlarından kaçınmak istediğini ifade etti.

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Kellogg, önceki Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinin başarısız olmasının nedenlerinden birinin sürece fazla sayıda ülkenin dahil edilmesi olduğunu belirterek, "Biz bu yolu izlemeyeceğiz." dedi.

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Avrupa'nın, yürütülecek müzakerelerde doğrudan yer almayacağını ifade eden Kellogg, bu süreçte Avrupa ülkelerine danışılacağını ve çıkarlarının dikkate alınacağını söyledi.

Kellogg ayrıca, barış planının "gelecek günler ya da haftalar içinde" şekilleneceğini dile getirdi.

"PUTİN'İN TOPRAK TAVİZİ VERMESİ GEREKECEK"

Kellogg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in toprak tavizinde bulunması gerektiğini bildirdi.

Kellogg Rusya'nın gerekli hamleleri atmaması hâlinde Rus petrolüne yönelik yaptırım uygulayabileceklerini duyurdu.

Kellogg ayrıca "ABD, Rusya'dan; Çin, Kuzey Kore ve İran'la olan ittifakını bitirmesini istiyor." diyerek Rusya ile ilişkilerinin sadece Ukrayna Savaşı'ndan etkilenmediğini işaret etti.

Bloomberg ise Putin ile Trump arasındaki görüşme 28 Şubat'tan önce gerçekleşebileceğini iddia etti.