Gizliliği kaldırılan rapordaki bilgilere göre ABD Savunma Bakanlığı geçen yıl UFO bildirimlerini incelemek için Anormallik Çözüm Ofisi (AARO) adlı bir yapı kurdu.
Bu yapı istihbarat birimleriyle çalışarak bunların ne olabileceğini anlamaya çalışıyor.
Geçen ay bu konu hakkında açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Ronald Moultrie, “Şimdiye kadar incelediğimiz vakalar arasında, uzaylılara ait olabileceğini düşünmemize yol açan tek bir görüntü bile yoktu” dedi ve ekledi:
“Bunlardan hiçbiri uzaylı ziyareti veya kazası gibi durmuyor.
“Tanımlayamadığımız ve uzaylı olduğunu düşünmediğimiz bir nesnenin düşmanlarımıza ait olabileceği ihtimaliyle hareket edip bunları ciddiye almamız lazım.”
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ABD askerlerinin UFO bildirimlerinin sayısı 500’ü aştı/abd-askerlerinin-ufo-bildirimlerinin-sayisi-500u-asti-3556079
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