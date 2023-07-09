ABD açıkladı: DEAŞ lideri öldürüldü!
Son dakika... ABD, DEAŞ lideri Usame El Muhacir'in 7 Temmuz'da Suriye'nin doğusunda öldürüldüğünü açıkladı
Giriş: 09.07.2023 - 15:57
ABD, DEAŞ lideri Usame El Muhacir'in 7 Temmuz'da öldürüldüğünü açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, DEAŞ lideri Usame el-Muhacir'in Suriye'nin doğusunda öldürüldüğünü açıkladı.
CENTCOM açıklamasında cuma günü yaklaşık iki saat süren bir karşılaşma yaşandığı MQ-9'lar tarafından bu operasyonun gerçekleştiği aktarıldı.