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        ABD açıkladı: DEAŞ lideri öldürüldü!

        Son dakika... ABD, DEAŞ lideri Usame El Muhacir'in 7 Temmuz'da Suriye'nin doğusunda öldürüldüğünü açıkladı

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 15:57
        ABD açıkladı: DEAŞ lideri öldürüldü!
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        ABD, DEAŞ lideri Usame El Muhacir'in 7 Temmuz'da öldürüldüğünü açıkladı.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, DEAŞ lideri Usame el-Muhacir'in Suriye'nin doğusunda öldürüldüğünü açıkladı.

        CENTCOM açıklamasında cuma günü yaklaşık iki saat süren bir karşılaşma yaşandığı MQ-9'lar tarafından bu operasyonun gerçekleştiği aktarıldı.

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