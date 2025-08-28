Habertürk
        Haberler Spor Tenis ABD Açık'ta Sabalenka ve Alcaraz üçüncü turda! - Tenis Haberleri

        ABD Açık'ta Sabalenka ve Alcaraz üçüncü turda!

        ABD Açık'ta Belaruslu raket Aryna Sabalenka ve İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, üçüncü tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 11:46 Güncelleme: 28.08.2025 - 11:46
        ABD Açık'ta Sabalenka ve Alcaraz üçüncü turda!
        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Belaruslu raket Aryna Sabalenka ve İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, üçüncü tura yükseldi.

        New York'taki turnuvanın dördüncü gününde, ABD Açık'ın son şampiyonu tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka, Rus rakibi Polina Kudermetova'yı 7-6, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 3. tura adını yazdırdı.

        Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ise İtalyan raket Mattia Bellucci'yi 6-1, 6-0 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek 3. tura çıktı.

        Habertürk Anasayfa