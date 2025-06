Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta ABD'ye konuk oldu. Mücadeleyi ay-yıldızlılar 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekip henüz 1. dakikada Jack McGlynn ile 1-0 öne geçti.

Millilerimizde 24. dakikada Arda Güler sahneye çıktı ve skoru eşitledi. 27. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu takımımızı öne geçiren golü kaydetti ve skoru tayin etti: 2-1.

Bizim Çocuklar bir sonraki hazırlık maçını 11 Haziran Çarşamba (salıyı çarşambaya bağlayan gece) günü Meksika ile TSİ 04.00'te oynayacak.

KALEDE BERKE ÖZER ŞANS BULDU

Hazırlık maçında deplasmanda ABD ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, kalede Berke Özer'e şans verdi.

İtalyan teknik adam, ABD karşısında ay-yıldızlı takımı sahaya Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okay Yokuşlu, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Deniz Gül, Can Uzun, Kaan Ayhan, Mustafa Eskihellaç, Demir Ege Tıknaz ve Yasin Özcan yedekler arasında yer aldı.