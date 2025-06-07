Teklifi duyurdular: Fenerbahçe, Dusan Vlahovic için kesenin ağzını açtı!

30 MİLYON EURO BONSERVİS, 10 MİLYON EURO MAAŞ!

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Dusan Vlahovic’i kadrosuna katmak için Juventus'a 30 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro yıllık maaş teklifi yapacak.