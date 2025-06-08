Vincenzo Montella: Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!
2026 Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Futbol Takımımız, özel maçta ABD'yi 2-1 mağlup etti. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
Hazırlık maçında deplasmanda ABD'yi 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
"ARZUMUZU SAHAYA YANSITTIK"
ABD'ye karşı çalıştığımızın dışında bir maç başlangıcı yaptık. Erken golü buldular. Ancak sonrasında geri dönüşü yaptık ve isteğimizi, arzumuzu sahaya yansıttık.
"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"
Sorumluluklarımızın farkındayız. Türk milletini temsil ediyoruz. Nereye gidersek gidelim milletimiz her zaman arkamızda. Gerçekten çok gurur duyuyorum. Dünya Kupası'na katılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
"DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK İSTİYORUZ"
Nereye gidersek gidelim Türk milleti arkamızda. Türkiye Milli Takımı'nı çalıştırmaktan son derece gururluyum. Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz.