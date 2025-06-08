Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella: Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz! - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella: Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!

        2026 Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Futbol Takımımız, özel maçta ABD'yi 2-1 mağlup etti. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 01:37 Güncelleme: 08.06.2025 - 01:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hazırlık maçında deplasmanda ABD'yi 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        "ARZUMUZU SAHAYA YANSITTIK"

        ABD'ye karşı çalıştığımızın dışında bir maç başlangıcı yaptık. Erken golü buldular. Ancak sonrasında geri dönüşü yaptık ve isteğimizi, arzumuzu sahaya yansıttık.

        "ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

        Sorumluluklarımızın farkındayız. Türk milletini temsil ediyoruz. Nereye gidersek gidelim milletimiz her zaman arkamızda. Gerçekten çok gurur duyuyorum. Dünya Kupası'na katılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

        "DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK İSTİYORUZ"

        Nereye gidersek gidelim Türk milleti arkamızda. Türkiye Milli Takımı'nı çalıştırmaktan son derece gururluyum. Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz.

        Bizim Çocuklar'dan hatasız prova!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bizim Çocuklar'dan hatasız prova!
        Bizim Çocuklar'dan hatasız prova!
        Siirt’te düğün salonunda 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
        Siirt’te düğün salonunda 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki erkek çocuk yaralandı
        İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki erkek çocuk yaralandı
        Ordu’da şüpheli ölüm soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
        Ordu’da şüpheli ölüm soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
        Zeyrek’in kızı yaşananları anlattı
        Zeyrek’in kızı yaşananları anlattı
        Trump'tan Musk'a: Saygısız!
        Trump'tan Musk'a: Saygısız!
        Pakistan'dan J-35 hamlesi
        Pakistan'dan J-35 hamlesi
        'Bu bayram onların bayramı'
        'Bu bayram onların bayramı'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e telefon
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        "İsrail'e ait nükleer tesis bilgileri İran'da"
        "İsrail'e ait nükleer tesis bilgileri İran'da"
        Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı
        Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı
        Rekortmen yine yolcu!
        Rekortmen yine yolcu!
        "Enerjide tam bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"
        "Enerjide tam bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Aile tatili
        Aile tatili
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Habertürk Anasayfa