Vincenzo Montella: Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!

Hazırlık maçında deplasmanda ABD'yi 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

ABD'ye karşı çalıştığımızın dışında bir maç başlangıcı yaptık. Erken golü buldular. Ancak sonrasında geri dönüşü yaptık ve isteğimizi, arzumuzu sahaya yansıttık.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Sorumluluklarımızın farkındayız. Türk milletini temsil ediyoruz. Nereye gidersek gidelim milletimiz her zaman arkamızda. Gerçekten çok gurur duyuyorum. Dünya Kupası'na katılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.