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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Musrati yine yolcu! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Musrati yine yolcu!

        Monaco'nun satın alma opsiyonunu kullanmadığı Musrati için yeni kulüp arayışı başladı.

        Giriş: 07.06.2025 - 12:35 Güncelleme: 07.06.2025 - 12:35
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          Beşiktaş’ın geride kalan sezonun devre arasında satın alma opsiyonu ile Monaco'ya kiraladığı Musrati, geri döndü.

        • 2

          Fransız ekibi, satın alma opsiyonunu kullanmazken Libyalı oyuncu için yeni kulüp arayışı da başladı.

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          Beşiktaş’ın kadroda düşünmediği Musrati de kendisine kulüp baktığını iletirken siyah-beyazlılarla olan defteri kapatmış durumda.

        • 4

          Musrati'nin ilk etapta satılması, bu gerçekleşmezse ise yine satın alma opsiyonu ile kiralanması planlanıyor.

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          Musrati için Arap Yarımadası ve Fransa'dan ilginin olduğu ifade edildi.

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          Beşiktaş'ın 2023-24 sezonunun devre arasında Braga'dan 12 milyon Euro'ya aldığı 29 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihinin en pahalı transferi olmuştu.

        • 7

          Monaco formasıyla 10 maçta 1 gol ve 1 asist yapan Musrati, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile ise 25 maçta 2 gol kaydetmişti.

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