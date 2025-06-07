Beşiktaş'ta Musrati yine yolcu!
Monaco'nun satın alma opsiyonunu kullanmadığı Musrati için yeni kulüp arayışı başladı.
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Beşiktaş’ın geride kalan sezonun devre arasında satın alma opsiyonu ile Monaco'ya kiraladığı Musrati, geri döndü.
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Fransız ekibi, satın alma opsiyonunu kullanmazken Libyalı oyuncu için yeni kulüp arayışı da başladı.
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Beşiktaş’ın kadroda düşünmediği Musrati de kendisine kulüp baktığını iletirken siyah-beyazlılarla olan defteri kapatmış durumda.
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Musrati'nin ilk etapta satılması, bu gerçekleşmezse ise yine satın alma opsiyonu ile kiralanması planlanıyor.
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Musrati için Arap Yarımadası ve Fransa'dan ilginin olduğu ifade edildi.
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Beşiktaş'ın 2023-24 sezonunun devre arasında Braga'dan 12 milyon Euro'ya aldığı 29 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihinin en pahalı transferi olmuştu.
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Monaco formasıyla 10 maçta 1 gol ve 1 asist yapan Musrati, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile ise 25 maçta 2 gol kaydetmişti.