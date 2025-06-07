Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece evinde elektrik akımına kapılmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Ferdi Zeyrek için Özel'e, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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ZEYREK'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Dün gece, evinde elektrik akımına kapılan Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor. CHP Genel Başkan Özgür Özel, hastanedeki toplantı salonunda Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada Zeyrek'in tedavi sürecine katkı sunanlara teşekkür etti.

"Emin olun yaşamakta olduğumuz mucizenin bence en önemli sebebi de o. 70 dakika kalp masajı ve hiç cevap vermeyen bir kalbin 70 dakika sonra çalışmaya başlaması gerçekten bir mucize. Ne oluyorsa vatandaşlarımızın, Ferdi başkanın dokunduğu yoksulların, çocukların garibanların duasıyla oluyor. O yüzden dualarını kimse eksik etmesin. Yapılması gereken her şeyin yapıldığını ve en iyi şartların sağlandığını biliyoruz. Her birkaç saatte bir de daha iyi bir haber alıyoruz. Bu 'her şey yoluna girdi, bundan sonra çok iyi olacak' demek değil elbette. Orada ihtiyatlı konuşmak ve bir umudu muhafaza ederek beklemek durumundayız"

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