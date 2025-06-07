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        Haberler Dünya Pakistan Çin'den J-35 satın almaya hazırlanıyor | Dış Haberler

        Pakistan Çin'den J-35 satın almaya hazırlanıyor

        Geçtiğimiz ay Hindistan ile yoğun bir savaşın eşiğine gelen Pakistan, hava kuvvetlerini takviye etmeye hazırlanıyor. Pakistan Hükümeti, Çin yapımı 40 adet J-35 savaş uçağı almaya yakın olduklarının sinyalini verdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.06.2025 - 23:36 Güncelleme: 07.06.2025 - 23:41
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        Pakistan'dan J-35 hamlesi
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        Geçtiğimiz ay, Hindistan ile yaşanan sıcak çatışma yaşayan Pakistan, hava kuvvetlerini takviye etmeye hazırlanıyor.

        Pakistan Hükümeti'nin resmî X hesabından yapılan açıklamada, 40 adet Çin yapımı J-35 savaş uçaklarından tedarik etmeye yakın olunduğunun sinyali verildi.

        Yapılan açıklamada 5. nesil savaş uçağı olan J-35'lerin yanı sıra, HQ-19 füze savunma sistemi için de teklif alındığı bildirildi.

        Çin ayrıca Pakistan'a 500 adet KJ-500 erken uyarı ve kontrol uçağı teklif etti.

        Pakistan Hükümeti'nin X hesabından yapılan açıklamada ayrıca, Azerbaycan ile yapılan savunma anlaşmasına da yer verildi.

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        Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

        Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

        İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

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