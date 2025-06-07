Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İzmir'de kanser tedavisi gören çocuklar için gökyüzüne balonlar bırakıldı

        İzmir'de kanser tedavisi gören çocuklar için gökyüzüne balonlar bırakıldı

        İzmir'de Metakromatik Lökodistrofi (MLD) hastası olan ve hastanede tedavi gören 6 yaşındaki Erhan Bolat'ın ailesinin sosyal medyada yaptığı çağrının ardından bayramda hastanede kanser tedavisi gören çocuklara moral vermek isteyen vatandaşlar, onkoloji servisinin önünde toplanarak yüzlerce balonu gökyüzüne bıraktı...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 20:47 Güncelleme: 07.06.2025 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Bu bayram onların bayramı'
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir'de kanser tedavisi gören çocukların hayalini gerçekleştirmek için yüzlerce kişi gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı.

        İzmir Şehir Hastanesi otoparkında, çocuk onkoloji servisinde tedavi gören çocuklara moral vermek amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Rengarenk balonlarıyla buraya gelen yüzlerce kişi, şarkılar eşliğinde gökyüzüne balonları uçurdu.

        Kanser hastası çocuklar, hastane odalarının penceresinden balonları seyretti.

        Minikler, kendilerine tezahürat yapan kalabalığa el sallayarak şarkılara ritim tuttu.

        Organizasyonu düzenleyen gönüllülerden Berrin Güner, kanser hastası Erhan Bolat'ın annesinin sosyal medyadan yaptığı çağrıya karşılık vermek için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        REKLAM

        Güner, "Erhan'ın annesi sosyal medyada 'Biz bu bayram hastanedeyiz. Ali Asaf gibi uçurtma uçuralım mı, camdan seyrederiz' paylaşımı yapmıştı. Daha sonra bir diğer hasta çocuğumuz İlayda Erkan'ın ailesi bize ulaştı. Yavrularımız balon uçurmak istediler. Tedavi sürecindeler ve morale en çok onların ihtiyaçları var. Sağ olsun, İzmirliler buraya geldi ve balonlarımızı uçurduk. Tüm yavrularımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

        Etkinliğe Manisa'nın Turgutlu ilçesinden katılan Kübra Çakır, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

        Kanseri yenen Ali Asaf Demir için İstanbul'daki gökyüzüne balonlar bırakma etkinliğine katılamadıkları için çok üzgün olduğunu dile getiren Çakır, "Tüm çocuklar sağlıklı olsun, benim de iki evladım var. Çocuklar güzel bir ülkede yaşasınlar, hiç hasta olmasınlar ve hep sağlıklı olsunlar istiyorum. Gelecekleri güzel olsun." ifadelerini kullandı.

        "BU BAYRAMIN ONLARIN BAYRAMI OLMASINI İSTEDİK"

        Katılımcılardan Yağmur Akyüz ise sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirterek "Böyle bir proje gerçekleştirdiğimiz için gurur duyuyorum. Çocuklarımla buraya geldiğim için çok mutluyum. Tedavisi sürecindeki çocuklarımıza destek olmak ve onları yalnız bırakmamak adına buradayız. İnşallah onları mutlu etmişizdir. Bu bayramın onların bayramı olmasını istedik." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kanserli çocuklar
        #Erhan Bolat
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zeyrek’in kızı yaşananları anlattı
        Zeyrek’in kızı yaşananları anlattı
        Trump'tan Musk'a: Saygısız!
        Trump'tan Musk'a: Saygısız!
        'Bu bayram onların bayramı'
        'Bu bayram onların bayramı'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e telefon
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Güney Koreli fenomeni taciz etti tutuklandı!
        Güney Koreli fenomeni taciz etti tutuklandı!
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        "İsrail'e ait nükleer tesis bilgileri İran'da"
        "İsrail'e ait nükleer tesis bilgileri İran'da"
        Düğün yolunda ölüm! Gözyaşları sel oldu!
        Düğün yolunda ölüm! Gözyaşları sel oldu!
        Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı
        Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı
        Rekortmen yine yolcu!
        Rekortmen yine yolcu!
        "Enerjide tam bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"
        "Enerjide tam bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Habertürk Anasayfa