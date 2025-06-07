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        Haberler Ekonomi Enerji AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Demirel: Enerjide tam bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz - Enerji Haberleri

        AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Demirel: Enerjide tam bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz

        AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Volkan Demirel Osmangazi Sondaj Gemisi'nin Türkiye'nin kendi enerjisini üreten güçlü bir ülke olma vizyonunun somut göstergesi olduğunu ifade ederken "AK Parti olarak, Türkiye'nin enerjide tam bağımsız bir ülke olma hedefini yalnızca bir slogan değil; bir devlet politikası, bir milli duruş, milletimizin kararlılığı olarak görüyoruz. Bu yolda attığımız adımlarla, kendi mühendislik gücümüzün ürünü olan Osmangazi Sondaj Gemisi gibi dev projelerle Karadeniz'in derinliklerinde enerji zenginliklerimizi gün yüzüne çıkarıyoruz" dedi. AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Volkan Demirel Habertürk için yazdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 17:13 Güncelleme: 07.06.2025 - 17:24
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        "Enerjide tam bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"
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        AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Volkan Demirel'in Habertürk için yazdığı yazının tamamı:

        AK Parti olarak, Türkiye’nin enerjide tam bağımsız bir ülke olma hedefini yalnızca bir slogan değil; bir devlet politikası, bir milli duruş, milletimizin kararlılığı olarak görüyoruz. Bu yolda attığımız adımlarla, kendi mühendislik gücümüzün ürünü olan Osmangazi Sondaj Gemisi gibi dev projelerle Karadeniz’in derinliklerinde enerji zenginliklerimizi gün yüzüne çıkarıyoruz.

        Görsel: AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Volkan Demirel
        Görsel: AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Volkan Demirel

        "Osmangazi: Kendi geleceğini yazan Türkiye’nin simgesi"

        Osmangazi Gemisi, sadece bir sondaj platformu değil; Türkiye’nin enerjide kaderine razı olmaktan vazgeçişinin, bağımlılıktan özgürlüğe yürüyüşünün ve kendi geleceğini yazma iradesinin adıdır.

        Bu vizyon; • Ekonomik bir kalkınma hamlesidir, • Türkiye’nin ulusal güvenliğini ve bağımsızlığını güçlendiren bir stratejidir, • Genç nesillerin daha müreffeh bir geleceğe ulaşmasını teminat altına alan bir yatırımdır.

        Artık kendi kaynağını işleyen, üreten, güçlü bir Türkiye var! Bugün artık enerjide: Başkalarının kapısını çalan değil, Kendi kaynaklarını arayan, bulan ve işleyen,Dünya sahnesinde kendi gücüyle yer alan bir Türkiye var!

        Biz, milletimizin gücüne ve Türkiye’nin potansiyeline inanıyoruz. Enerjide tam bağımsız Türkiye ideali için, AK Parti iktidarı olarak var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.Çünkü biz, bu milletin azmine, bu toprağın bereketine ve kendi öz kaynaklarımıza inanıyoruz.

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