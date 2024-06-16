AB, Ukrayna ve Moldova ile tam üyelik müzakerelerine başlıyor

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Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve Moldova ile tam üyelik müzakerelerine 25 Haziran’da resmen başlıyor.

AB üyesi 27 ülkenin büyükelçileri, Cuma akşamı katılım müzakerelerine ilişkin çerçeve üzerinde prensip anlaşmasına vardı.

Daha önce Ukrayna’nın AB üyeliği konusunda olumsuz tutum izleyen ve veto tehdidinde bulunan Macaristan da geri adım atarak bu karara destek verdi.

AB Dönem Başkanlığı, 1 Temmuz’dan itibaren Macaristan’a geçecek. 31 Aralık’a kadar bu görevi yürütecek olan Viktor Orban yönetimi, siyasi gündemi belirleme konusunda önemli bir etkiye sahip olacak.

AB Dönem Başkanlığı 30 Haziran’da sona erecek olan Belçika, Ukrayna ve Moldova ile ilk hükümetlerarası konferansların 25 Haziran'da düzenleneceğini açıkladı.

AB Büyükelçilerinin Cuma akşamı yaptığı toplantıda Macaristan tarafından itiraz gelmedi.

AB Komisyonu, geçen hafta Ukrayna ve Moldova’nın, Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerine başlamak için tüm koşulları karşıladığını açıklamıştı.

Komisyona göre, bu iki aday ülke Brüksel tarafından öne sürülen tüm koşulları yerine getirmek için yoğun bir çaba harcadı.

AB yönetimine göre Ukrayna yolsuzlukla mücadele için önlemler aldı, siyasi lobicilik konusunda daha fazla kısıtlama getirdi ve Macaristan’ın tepkisine neden olan azınlık dillerinin daha iyi korunmasını sağladı.

Moldova da yolsuzlukla mücadelenin yanı sıra hukuk alanında reformlar yapmak için adımlar attı.